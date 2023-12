La nébulosité estompera progressivement les éclaircies dimanche après-midi

Dimanche soir et durant la nuit, le temps sera d'abord couvert et pluvieux sur la plupart des régions. À l'arrière de la zone de pluie, des éclaircies se développeront mais le risque d'une averse demeurera. Les minima seront compris entre 5 ou 6°C sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 9 et 10°C sur la plupart des autres régions.

Lundi, le ciel sera variable avec parfois davantage de nuages. Le risque de quelques averses augmentera également. Les maxima oscilleront autour de 6 ou 7°C en Ardenne et autour de 10 ou 11°C ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur et assez fort à fort à la mer, de secteur sud-ouest avec des rafales jusqu'à 70 km/h.