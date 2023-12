La neige recouvre plusieurs communes ce dimanche: voici vos photos

Une zone de précipitations neigeuses traverse ce dimanche soir la Belgique en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. "Quelques pluies verglaçantes sont toujours possibles très localement", prévient l'Institut royal météorologique (IRM). "Après son passage, quelques éclaircies temporaires pourront s'intercaler en début de nuit avec le risque de formation de plaques de glace localisées (surtout dans les zones à l'abri du vent)".

Des témoins nous envoient leurs photos de la neige tombée dans leur région. Découvrez plus bas dans l'article les prévisions de l'IRM pour la nuit et lundi. Votre commune s'est recouvert d'un tapis blanc? Envoyez-vous vos images via le bouton orange Alertez-nous.