La neige rend compliquée l'organisation d'activités extra-scolaires: comment les encadrants s'organisent-ils à Andenne?

À Andenne, par exemple, la neige est présente et elle rend difficile ces activités. La décision a été prise un petit peu en dernière minute en raison de l'arrivée tardive de la neige, mais ça y est, cela a été décidé : l'Andenne Arena a annulé toutes ses activités extra-scolaires. Cependant, les locaux restent ouverts, il n'y aura simplement pas de sport à l'intérieur des murs du centre sportif.

Les clubs sportifs ont donc du mal à assurer leurs entraînements, comme pour l'équipe de hockey de la ville. "On a décidé de maintenir pour éviter que les parents et grands-parents soient dérangés dans leurs habitudes, mais la neige rend compliquée la chose, évidemment", note Frédéric Pokorny, président du club.

"Cela tient sur les routes, c'est très glissant autour, il faut donc être prudent. On a prévenu via les réseaux les parents, la moitié des encadrants ne sont d'ailleurs pas là, mais on va donc plutôt faire une récréation qu'autre chose".