La pluie couvrira l'ensemble du pays mercredi

L'IRM prévoit pour mardi après-midi des champs nuageux qui pourraient laisser filtrer quelques éclaircies mais qui seront aussi parfois suffisamment épais pour donner lieu à quelques gouttes de pluies ou de bruine. Du brouillard sera par ailleurs possible sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima se situeront autour de 6 degrés sur les hauteurs de l'est, et de 10 ou 11 degrés ailleurs, sous un vent modéré de secteur sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera très nuageux à couvert mais le temps restera sec sur la plupart des régions. Quelques gouttes de pluie seront toutefois possibles par endroits, notamment sur l'extrême nord du pays. Des nuages bas pourraient parfois limiter la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les minima se situeront autour de 3 degrés sur les hauteurs de l'est, et entre 6 et 9 degrés ailleurs.

Mercredi, le temps sera d'abord sec en beaucoup d'endroits même si quelques faibles pluies ou bruines seront possibles sur l'ouest durant l'avant-midi. Dans le courant de la journée, les pluies sur l'ouest s'étendront à l'ensemble du pays. Il fera assez doux avec des maxima autour de 5 degrés en Hautes-Fagnes et de 10 degrés ailleurs.