La tempête Domingos va toucher l'Europe ce week-end, avec un impact moindre que Ciaràn

La façade atlantique de la France, notamment la Vendée et le Poitou-Charentes, pourrait être de nouveau frappée samedi par des vents violents avec l'arrivée de la dépression Domingos, a averti Météo-France vendredi. De moindre intensité, cette nouvelle tempête pourrait tout de même avoir un fort impact sur des territoires déjà balayés par Ciaràn en Espagne, en France et au nord du Portugal notamment.

"La dépression Domingos devrait aborder la France samedi par l'ouest, avec une attention sur la Vendée et la Loire-Atlantique d'une part et les départements côtiers de la Manche d'autre part", peut-on lire sur le site de Météo France. "Son activité se situera bien en deçà de Ciaràn, mais avec néanmoins des vents pouvant atteindre 100 km/h dans les terres." Le département français du Pas-de-Calais restera notamment en alerte orange pour cause de crues samedi.

Il n'existe, à l'heure actuelle, pas de prévisions similaires pour la Belgique. Samedi, le temps sera encore temporairement sec, mais une nouvelle zone de pluie atteindra la frontière française et se déplacera ensuite vers les autres régions en cours de matinée. Dans la journée, les rafales augmenteront vers des valeurs de 60 à 80 km/h, voire un peu plus sous une forte averse. Des conditions similaires sont attendues pour dimanche.