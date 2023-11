L'avertissement au brouillard lancé par l'IRM a été levé à 11h ce dimanche

Cet avertissement concernait les provinces de Luxembourg, de Hainaut, les Brabants, Bruxelles et les province d'Anvers et de Flandre-Orientale.

Prévisions météo de la semaine

Ce dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale, quelques éclaircies seront encore possibles en matinée. Plus tard, les nuages ​​se feront plus nombreux et dans l'après-midi une première perturbation avec quelques légères précipitations traversera le pays depuis le sud-ouest. Les maxima oscilleront entre 6 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 degrés en plaine.

Ce soir, des périodes de pluies sont attendues depuis la frontière française. Les régions situées sur le nord et le nord-est du pays devraient toutefois bénéficier d'un temps temporairement plus sec. Durant la nuit suivante, des pluies soutenues concerneront cette fois toutes les régions. Les minima oscilleront entre 4 et 7 degrés mais le temps deviendra plus doux en deuxième partie de nuit.