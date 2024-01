Le Danemark est aussi sous la neige mais expérimente un autre niveau: les tonnerres de neige

De fortes chutes de neige et des vents violents ont semé le chaos et paralysé la circulation dans le sud de la Scandinavie mercredi. Le trafic des bus était notamment à l'arrêt mercredi matin dans plusieurs villes du sud-est de la Norvège, dont la capitale Oslo, a indiqué l'agence de presse norvégienne NTB. Plusieurs écoles de la région sont également restées fermées et le trafic aérien à l'aéroport d'Oslo a été temporairement interrompu en début d'après-midi.

Mais le pays n'est pas seulement touché par la neige et le vent : le tonnerre et les éclairs font également partie du système météorologique, tandis que la neige tombe. Plus de 50 éclairs ont été enregistrés dans le Jutland pendant les fortes chutes de neige. Ce phénomène météorologique extrêmement rare est appelé neige orageuse. Le phénomène est si rare qu'il n'existe même pas de nom danois pour le désigner.