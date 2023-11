Le sud de la Belgique en alerte jaune pour des pluies

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi une alerte jaune pour des pluies attendues jeudi dans les provinces de Hainaut, Namur, Luxembourg et Flandre occidentale entre 10h00 et 01h00. Les provinces situées plus au nord devraient être moins touchées, mais il n'est pas exclu que la situation soit revue dans une prochaine mise à jour.