Prévisions météo du week-end: recherche l’été désespérément

Le temps sera assez venteux avec un vent modéré à assez fort de sud à sud-ouest accompagné de pointes de 50 à 60 km/h. Quant aux maxima, ils varieront entre 15°C en haute Ardenne et 19 à 21°C en plaine. En soirée et au cours de la nuit, la nébulosité sera variable à parfois abondante et des averses parfois soutenues traverseront notre pays d'ouest en est. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les minima varieront entre 9 et 13°C avec un vent modéré de sud à sud-ouest, devenant ensuite parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.

La situation ne s'améliorera pas samedi: la journée sera en effet marquée par un temps toujours instable et venteux. Eclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec des averses surtout présentes sur l'ouest du pays. Le temps devrait rester plus sec du centre à l'est. Un coup de tonnerre sera possible. Les maxima varieront entre 14 et 18 degrés avec un vent modéré à assez fort, parfois fort au littoral, de sud-ouest et des rafales de 60 à 65 km/h.

Dimanche, le ciel sera changeant avec quelques averses localisées. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés. Des coups de vent proches de 50 km/h pourront encore se manifester.

Lundi, la nébulosité sera abondante avec de régulières averses ou périodes de pluie et un risque d'orage. Les maxima varieront entre 17 et 21 degrés.