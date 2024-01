Les habitants de deux campings priés d'évacuer en raison des intempéries à Couvin

Le niveau d'eau de l'Eau Blanche et de l'Eau Noire ne cesse de monter. Une première réunion rassemblant les pompiers, la police, le service travaux et le bourgmestre de Couvin a eu lieu mardi vers 16h00.

"La police et les services de l'administration ont fait du porte à porte au sein des parcs résidentiels des Chenaux et du Caillou d'Eau pour les avertir de la situation dans laquelle on se trouvait. Ici, je viens de prendre un ordre d'évacuation. Je n'avais plus connu cela depuis 1999. Je préfère anticiper" indiquait le bourgmestre à 19h30. Les autorités ont prévu de faire un nouveau topo de la situation mardi, sur le coup de 20h00.