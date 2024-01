Les températures continuent de descendre cette nuit: deux provinces sont placées en alerte jaune pour des conditions glissantes

Des plaques de glace pourraient se former compte tenu de l'humidité résiduelle à la surface du sol, avertit samedi l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune pour les provinces de Liège et de Luxembourg a été émise de minuit à 15h00 demain/dimanche, d'autant que quelques chutes de neige sont prévues avec une accumulation de l'ordre de 1 cm possible en 6h en Hautes-Fagnes.

Ce soir et cette nuit , la couverture nuageuse restera épaisse, conduisant encore à des averses sur l'extrême ouest, et laissant parfois échapper quelques faibles précipitations sous forme de bruine ou (graduellement) de neige fondante ailleurs.

En Ardenne, des chutes de neige seront possibles avec une accumulation pouvant atteindre quelques cm en Hautes-Fagnes. Plus tard dans la nuit, certaines surfaces pourraient un peu blanchir à plus basse altitude. Les minima se situeront entre -3 et -1 degrés en Ardenne, autour de 0 degré dans le centre, et de 0 à +3 degrés dans l'ouest. Le vent virera au secteur nord à nord-est; il restera modéré dans les terres, mais assez fort à parfois fort en bord de mer (avec des rafales jusqu'à 50 ou 55 km/h).

Dimanche matin, le temps sera gris avec encore quelques faibles précipitations hivernales, sous forme de neige en Ardenne (avec éventuellement 1 cm supplémentaire en Hautes-Fagnes), et sous forme de neige fondante ou éventuellement d'un peu de neige ailleurs.

L'après-midi, le ciel deviendra graduellement plus changeant à partir du nord (mais restera très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse). Il fera froid avec des maxima de -1 ou -2 degrés en Hautes-Fagnes à +3 ou +4 degrés en bord de mer, et de l'ordre de +1 degré dans le centre. Le vent de nord-est sera modéré dans les terres et assez fort à la côte.



Durant la nuit de dimanche à lundi, les champs nuageux resteront abondants au sud du sillon Sambre et Meuse. Sur la plupart des autres régions, le ciel deviendra progressivement peu à partiellement nuageux. Les températures chuteront alors sensiblement pour atteindre des minima de -7 ou -8 degrés en Hautes-Fagnes à -1 degré dans le Westhoek, sous un vent de nord-est toujours modéré dans les terres, et assez fort à la côte.