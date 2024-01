L'IRM émet une alerte orange pour ce mercredi: jusqu'à 30 cm de neige attendus sur le pays

L'Institut royal météorologique a placé plusieurs provinces wallonnes en alerte orange aux conditions glissantes pour la journée de mercredi. Selon les régions, entre 1 et 30 cm de neige sont attendus.

Des plaques de glace, notamment sur les surfaces rendues humides par les précipitations, et des chutes de neige prévues ces prochaines heures pourraient rendre les routes glissantes, prévient mardi l'Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte orange pour quatre provinces wallonnes. Mercredi, une zone de neige traversera la Belgique depuis la France. Si peu de neige est attendue en Flandre et à Bruxelles (1 à 5 cm), de grandes quantités de neige (10 à localement 30 cm) devraient en revanche tomber sur l'axe Beaumont (Hainaut) - Saint-Vith (Liège) notamment.

Les provinces de Liège, de Hainaut, de Namur et de Luxembourg ont été placées en alerte orange aux conditions glissantes. L'avertissement vaut de mercredi dès les premières heures matinales à jeudi matin. Le Brabant wallon et Bruxelles sont, elles, en alerte jaune.

L'avertissement orange aux conditions glissantes est émis jusqu'à jeudi matin. Les provinces concernées rejoindront ensuite les provinces des Brabants wallon et flamand, du Limbourg ainsi que Bruxelles et passeront en code jaune jusqu'à jeudi midi.

"Entre le nord de cet axe et la frontière linguistique, on attend de 3 à 8 cm de neige. Au sud de cet axe, du grésil, de la pluie ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observés avant de s'y transformer également en neige mercredi soir", prévoit l'IRM.

Le reste de la semaine

Jeudi, une perturbation neigeuse quittera (rapidement) notre pays par le sud-est, tandis qu'ailleurs le temps sera déjà sec. Quelques averses hivernales plongeront ensuite de la mer du Nord pour s'abattre sur le nord-ouest de notre pays. Les maxima varieront entre -4 degrés en haute Ardenne et +4 degrés à la mer.

Vendredi, quelques averses hivernales pourront encore se produire, principalement sur les régions du nord-est proches des Pays-Bas. Ailleurs, des éclaircies parfois généreuses seront présentes, excepté au sud du sillon Sambre et Meuse où des nuages bas et du brouillard givrant pourront persister. Les maxima oscilleront entre -4 degrés en Ardenne et +4 degrés en Flandre.