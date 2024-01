"Introuvable depuis le 10 décembre": Saphir, 26 ans, est portée disparue depuis plus d'un mois à Londres

Saphir mesure 1m67 et a les yeux bruns et les cheveux bruns bouclés. Elle vit à Londres depuis trois ans maintenant. Elle réside à Portobello dans le quartier de Nothing Hill, dans le district de Kensington et Chelsea.

Toute personne l'ayant vue ou qui disposerait d'informations à son sujet est invitée à prendre contact avec ses proches ou avec la police.

À ce stade, aucun avis de recherche n'a été diffusé par la police fédérale ou Child Focus, a constaté Belga mardi matin.