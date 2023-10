L'ouragan Lidia s'affaiblit après avoir touché terre au Mexique

Formé au-dessus de l'océan Pacifique, Lidia avait touché terre à 17H50 locales (01H50 HB) alors qu'il était classé en catégorie quatre, avec des vents de 220 km/h, et était qualifié d'"extrêmemement dangereux" par les services météorologiques.

Selon le NHC, l'ouragan se situait mercredi à 05H00 heure belge à 50 km de la station balnéaire de Puerto Vallarta, dans l'Etat de Jalisco (ouest), et était accompagné de vents continus de 165 km/h.

L'ouragan devrait "perdre rapidement de la force" dans la nuit de mardi à mercredi en se déplaçant vers le nord-est du Mexique, ajoute le rapport du NHC. Cet organisme avait auparavant fait état de pluies diluviennes, susceptibles de provoquer inondations et de coulées de boue, et de vagues violentes et dangereuses sur le rivage.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez a demandé aux habitants des zones touchées de rester chez eux. Il a également rappelé que près de 6.000 soldats ont été déployés pour venir en aide à la population.

"Nous devons nous réfugier dans des endroits sûrs, nous éloigner des zones de faible altitude, des ruisseaux, des rivières et des côtes", a-t-il écrit sur X (anciennement Twitter).