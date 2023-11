Méfiance pour ce jeudi: le sud du pays placé en alerte jaune pour des pluies

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi une alerte jaune pour des pluies attendues jeudi dans les provinces de Hainaut, Namur, Luxembourg et Flandre occidentale entre 10h00 et 01h00. Les provinces situées plus au nord devraient être moins touchées, mais il n'est pas exclu que la situation soit revue dans une prochaine mise à jour.

L'IRM explique qu'une grande incertitude demeure concernant le niveau de précipitations attendues jeudi, en raison de la trajectoire fluctuante d'une dépression. Celles-ci pourraient atteindre un cumul de 25 à 50 mm sur certaines parties des provinces où le niveau d'alerte a été relevé.