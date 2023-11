Une prime "pouvoir d'achat" octroyée par le Gouvernement: en quoi consiste-t-elle et qui peut en bénéficier?

Premièrement, en quoi consiste cette prime et qui y a droit ?

Cette prime existe depuis le 1er juin et son montant maximum est de 750 euros nets. Maximum, car cela dépend des négociations sectorielles et des bénéfices de l’entreprise. L’avantage pour l’entreprise, c’est que la cotisation patronale est réduite, c’est beaucoup moins que pour un salaire et c’est 100 % déductible.