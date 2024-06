Météo: des orages puis un temps 'à la belge', cet expert annonce à quoi s'attendre pour le début du mois de juillet

"Notre pays va se situer dans un conflit de masses d'air", explique le climatologue Pascal Mormal. "Une dépression remonte du sud de la France vers l'Allemagne et elle sera relativement proche de notre pays en fin de soirée avec de fortes pluies et de gros cumul de précipitations."

Après une semaine de soleil et de températures élevées, la pluie fait son retour et les températures vont baisser. L'Institut Royal Météorologique a même émis des alertes jaunes pour les provinces de Namur et de Liège ainsi qu'une alerte orange pour la province de Luxembourg.

"C'est lié à cette chaleur humide avec beaucoup d'instabilité et beaucoup d'énergie potentielle, des ingrédients qui sont potentiellement idéaux pour provoquer des orages assez violents", poursuit-il dans le RTL info 13h.

Si les orages violents ne sont prévus que durant la nuit et la matinée de dimanche, d'autres précipitations sont attendues dans les jours à venir. "La semaine prochaine, on attend un temps 'à la belge' avec des températures un peu fraiches et des pluies fréquentes, qui seront entrecoupées de larges éclaircies", précise encore Pascal Mormal. "C'est vrai que ce n'est pas encore un temps estival et on ne voit pas encore de signal avant le 7 ou le 10 juillet."