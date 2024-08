Météo: faut-il encore craindre des orages sur certaines régions du pays?

Le Tournaisis et Bruxelles ont été particulièrement touchés par de violents orages cette nuit, et d'autres régions pourraient encore être atteintes ce jeudi. Notre spécialiste météo, David Dehenauw, fait le point sur la situation.

De fortes pluies sont tombées sur la Belgique dans la nuit de mercredi à jeudi, avec, par endroits, des quantités impressionantes d'eau. "Les précipitations les plus abondantes en région wallonne se situent à Hérinnes, donc c'est la commune de Pecq en Wallonie picarde, l'extrême nord-ouest du Hainaut. Là, on a récolté 62 millimètres en quelques heures. C'est le chiffre le plus spectaculaire pour la région wallonne", explique David Dehenauw.

Si le Tournaisis et Bruxelles ont déjà été particulièrement touchés, d'autres régions peuvent s'attendre à des orages ce jeudi. "Surtout les régions de l'est et du sud-est, la province de Luxembourg et aussi de Liège. Donc ailleurs où on a été touché par les inondations et par les fortes pluies, je pense que le pire est passé, donc pour le centre et l'ouest du pays, ou la moitié ouest du pays. Sur l'est, donc il faut être encore vigilant parce qu'on pourrait avoir encore de fortes averses orageuses, mais très localement, mais peut-être avec des problèmes causés par de l'eau", avertit notre spécialiste météo.

