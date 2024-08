Éclaircies et averses alterneront sous un ciel parfois grondant jeudi après-midi

Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux jeudi après-midi, avec encore des averses ou des orages par endroits, surtout sur l'est du pays. Ces derniers pourront encore être localement intenses et conduire à d'importants cumuls de précipitations en peu de temps.

Sur l'ouest et ensuite aussi le centre du pays, l'activité devrait toutefois déjà être moindre. Les maxima se situeront entre 20 et 25 degrés, sous un vent faible à modéré, d'abord de direction variable, puis s'orientant au secteur nord à nord-ouest de la Côte au centre, et au secteur ouest- nord-ouest à ouest-sud-ouest ailleurs.

Ce soir, des averses, éventuellement intenses et orageuses, pourraient encore toucher l'est du pays. Ensuite, le temps deviendra plus calme sur l'ensemble du territoire avec, plus tard dans la nuit, formation de nuages bas, de brume ou de brouillard en beaucoup d'endroits. Les minima seront compris entre 13 et 18 degrés, sous un vent devenant faible de direction variable.