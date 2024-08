Une soixantaine d'interventions liées aux orages à Bruxelles

"Nous avons déjà bouclé 43 interventions", a-t-il précisé aux alentours de 10h30. "Cinq autres sont actuellement en cours de traitement et 16 sont encore en attente." Toutes concernent principalement des chaussées inondées, mais aussi des caves ou des garages sous eau chez des particuliers, a ajouté M. Derieuw.

L'Institut royal météorologique (IRM) a annoncé, pour l'après-midi de mercredi et toute la journée de jeudi, des orages parfois très intenses, accompagnés de grêle et de coups de vents vigoureux. Les cumuls de précipitations pourraient atteindre 20 millimètres par heure en certains endroits. En prévision, l'organisme a émis une alerte jaune, valable jusqu'à 17h00 dans la capitale et 23h00 pour les dernières provinces touchées.