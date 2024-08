Près de 400 interventions de pompiers dues au mauvais temps dans le Brabant flamand

Le gros des interventions (280) s'est concentré sur l'est de la province, en particulier du côté de Wezembeek-Oppem, Tirlemont et Louvain. Le tunnel menant à la gare louvaniste a notamment été inondé. Il a donc dû être fermé à la circulation et une déviation a été mise en place, a précisé la police locale en matinée. Dans le centre de la cité estudiantine, plusieurs rues se sont également retrouvées sous eau. Certaines voiries du domaine provincial de Kessel-Lo, en périphérie nord-est de la ville, ont subi le même sort. L'excès de pluie a par ailleurs provoqué l'effondrement d'une toiture.

La société de transports en commun flamande De Lijn a également prévenu sur le réseau social X que le service dans et autour de Louvain était perturbé. Certaines lignes ne sont pas desservies. De Lijn recommande donc à ses usagers de consulter le site ou l'application de la compagnie avant d'entreprendre leur trajet.