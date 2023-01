Météo - Le ciel sera assez nuageux avec quelques pluies ou bruines ce mardi

(Belga) Les éclaircies matinales céderont progressivement la place à un ciel plus nuageux ce mardi avec parfois de légères pluies ou bruines, ou temporairement de faibles précipitations hivernales sur les hauts plateaux de l'Ardenne, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi et ce soir, les pluies seront un peu plus marquées, surtout sur l'est du pays. Les maxima varieront entre 2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'ouest à sud-ouest avec des rafales proches de 50 km/h. La nuit prochaine, les précipitations s'évacueront vers l'est et le ciel se dégagera temporairement à partir du littoral. Les minima seront compris entre 0 à 6 degrés. Mercredi, les nuages laisseront parfois filtrer quelques rayons de soleil le matin. L'après-midi, le ciel deviendra progressivement plus nuageux et quelques pluies feront leur apparition en soirée et la nuit suivante sur le nord et l'est du pays. Un peu de neige n'est pas exclu en haute Ardenne. Il fera assez doux avec des maxima de 3 degrés en haute Ardenne à 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest avec des pointes de 50 à 60 km/h. (Belga)