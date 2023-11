Météo: quand la pluie va-t-elle s'arrêter? Voici les prévisions

Le ciel sera très nuageux vendredi matin, avec localement un risque de brume ou de brouillard, et des averses qui persisteront durant la journée. Dans l'après-midi, l'Institut royal météorologique prévoit que le temps deviendra graduellement plus sec à partir de l'ouest avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 degrés à la côte. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest à ouest.

Ce soir, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies parfois larges. Mais ensuite, et déjà avant le milieu de la nuit, les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux. Vers l'aube, une zone de pluie atteindra le territoire depuis l'ouest. Il uy aura un risque de brumes et brouillard par endroits. Les minima se situeront entre 1 et 5 degrés, sous un vent généralement faible à modéré.