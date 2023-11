Pluies abondantes en Belgique: la Wallonie pataugera encore ce jeudi, à quel week-end faut-il s'attendre ?

Cela ne vous aura pas échappé: après les vents violents, l'Europe de l'Ouest est touché par une longue série d'averses. Fortement touchée, la région française frontalière du Pas-de-Calais continue d'être sous l'eau, et en 'vigilance rouge'. Tout le monde patauge, y compris la Wallonie. L'Institut Royal Météorologique décrit la situation atmosphérique pour notre pays: "La dépression qui détermine notre temps se décalera de la Mer d'Irlande vers la Mer du Nord. La zone de pluie qui l'accompagne quittera notre pays ce matin vers l'est", dit l'IRM. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra plus, car nous serons alors touchés par "des courants maritimes instables" tandis qu'un "creux d'altitude accompagné d'une ligne d'averses traversera ce jeudi après-midi notre pays d'ouest en est". L'IRM annonce alors "des précipitations assez abondantes", surtout dans l'ouest du pays. 1722 activé, le Luxembourg en alerte jaune

Dans la province de Luxembourg, placée en alerte jaune entre 01h00 et 14h00 jeudi, car les cumuls pourront atteindre 15 à 25 l/m², voire localement 30 l/m², sur une période de 12 heures, précise l'IRM. Le numéro 1722 pour les interventions de pompiers non-urgentes a été activé. Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre. Les prévisions jour par jour Ce jeudi, la zone de pluie quittera notre pays par l'Ardenne en matinée. Après une courte période plus sèche, des averses envahiront notre pays à partir de l'ouest, pour gagner l'Ardenne en cours d'après-midi. Ces pluies ou averses pourront localement être orageuses dans la région côtière. Les maxima seront compris entre 6 degrés en haute Ardenne et 11 degrés en Flandre. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Durant la nuit prochaine, la nébulosité restera variable, ou parfois abondante en Ardenne. Les averses concerneront principalement la région côtière et le sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures redescendront entre 3 degrés en haute Ardenne et 8 degrés le long du littoral. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest.

Vendredi matin, les averses concerneront surtout le littoral et l'Ardenne. L'après-midi, une zone de pluie et d'averses plus structurée traversera notre pays à partir de la France et du littoral. Les maxima varieront entre 5 degrés dans les Hautes Fagnes et 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Samedi matin, le ciel sera très nuageux sur la moitié est du pays avec quelques petites pluies. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. L'après-midi, le temps deviendra sec sur tout le pays avec davantage d'éclaircies. Les maxima varieront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest. Dimanche, la matinée sera assez froide avec des nuages bas et du brouillard en de nombreux endroits. Après leur dissipation parfois lente, quelques éclaircies feront temporairement leur apparition. La nébulosité augmentera ensuite rapidement à partir de la France. Des pluies parfois assez abondantes suivront en soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 5 degrés dans les Hautes Fagnes et 9 degrés en Basse Belgique. Le vent sera faible de sud, devenant ensuite modéré.