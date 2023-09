Plus de 30 degrés attendus ce jeudi: avertissement jaune pour la chaleur sur presque tout le territoire

Le temps restera chaud et ensoleillé. Les maxima se situeront autour de 26 degrés en haute Ardenne, 28 degrés le long du littoral et de 29 à 31 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est.

L'IRM prévoit des températures élevées en Belgique, jusqu'à lundi inclus et émet à ce titre un avertissement jaune pour la chaleur sur presque tout le territoire: "Nous devrions atteindre les seuils d'une vague de chaleur sur la plupart des régions, soit au moins 5 jours consécutifs enregistrant au moins 25 degrés dont 3 jours avec au moins 30 degrés". Il n'y a que la province de Luxembourg et le littoral qui devraient échapper, et ne sont donc pas sous le coup d'avertissement.

Demain vendredi, nous profiterons à nouveau d'une journée chaude et ensoleillée. Les températures atteindront 26 degrés en Hautes-Fagnes et 31 degrés en Flandre. Le vent faible de sud ou de direction variable.

Samedi, le soleil et la chaleur resteront au programme. Les maxima se situeront autour de 25 degrés en Hautes-Fagnes, 28 degrés à la mer et entre 29 et 31 degrés ailleurs. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud.