Plus de soixante tués dans des inondations au nord de l'Afghanistan

De nombreuses personnes sont encore bloquées par la montée des eaux et ont besoin de secours d'urgence. Des équipes d'urgence et des hélicoptères sont déployés pour venir en aide au sinistré dans les régions touchées.

Ce sont principalement des femmes et des enfants qui ont été victimes de ces crues subites. Le ministère met en garde que ce bilan va probablement encore grimper.

L'Afghanistan, qui a connu un hiver très sec rendant plus difficile l'absorption des pluies par les sols, est très vulnérable aux bouleversements climatiques.

Elles ont également submergé de nombreuses terres agricoles dans un pays où 80% des plus de 40 millions d'Afghans dépendent de l'agriculture pour leur survie.

Depuis mi-avril, des crues subites et des inondations avaient déjà fait une centaine de morts dans dix provinces du pays dont aucune région n'a été épargnée, selon les autorités.

Ce pays ravagé par quatre décennies de guerre et qui figure parmi les plus pauvres du monde est l'un des plus mal préparés pour faire face aux conséquences du changement climatique, d'après les scientifiques.

Responsable de seulement 0,06% des émissions de gaz à effets de serre, l'Afghanistan est le sixième pays le plus vulnérable au changement climatique, selon des scientifiques.