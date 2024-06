Prévisions météo: d'intenses averses orageuses pour débuter la semaine avant le retour de la chaleur

Partager:

Ce lundi, le temps est dominé par les averses orageuses, avec même une alerte jaune, désormais terminée, sur la province du Luxembourg. Mais cela va-t-il durer ?

Des pluies et averses abondantes persistent depuis plusieurs heures sur la province du Luxembourg. On prévoit encore des précipitations abondantes durant plusieurs heures, ce qui a conduit l'IRM à lancer un avertissement jaune pour cette province, avant de la clôturer après 7h. Aujourd'hui, la nébulosité sera d'abord variable à parfois abondante avec des averses. Ensuite, les averses deviendront plus localisées mais dans la moitié sud-est du pays, ces averses pourront rester plus nombreuses, et localement plus intenses et potentiellement orageuses. Le littoral profitera par contre d'un temps généralement sec et ensoleillé tandis qu'ailleurs le ciel deviendra partiellement nuageux. Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Haute Ardenne et 20 à 21 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera généralement modéré de sud-sud-ouest tournant à l'ouest-sud-ouest, à la mer s'orientant à l'ouest.

Ce soir

Ce soir, des averses sont encore prévues, éventuellement orageuses, surtout dans la moitié sud-est. Sur l'extrême nord-ouest, le temps sera sec. Cette nuit, des périodes nuageuses alterneront avec des éclaircies. Quelques averses traîneront localement mais la tendance sera le retour à un temps sec. Les minima varieront entre 11 et 14 degrés sous un vent faible de direction variable ou de secteur sud-est.

Mardi Hausse des températures et chaleur demain La journée débutera avec un risque de brouillard localisé, et un ciel voilé par les nuages d'altitude ailleurs. Rapidement, la nébulosité augmentera avec l'arrivée de pluies et d'averses depuis le sud-ouest. Les précipitations pourront être relativement abondantes voire orageuses. Les maxima se situeront entre 17 degrés à la mer et 24 degrés en Lorraine belge. Le vent sera faible de directions variées puis il deviendra faible à modéré de sud-sud-ouest au sud du sillon Sambre et Meuse et de nord ailleurs. À lire aussi Même sous la pluie, des dizaines d'amateurs se sont rassemblés pour le premier... championnat de Wallonie du barbecue Temps plus calme mercredi Mercredi matin, des nuages bas seront présents avec de mauvaises visibilités au sud du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec un léger risque de précipitations. Les maxima varieront de 17 degrés à la côte et en Ardenne à 21 degrés en Lorraine belge sous un vent modéré de nord-est, et plutôt assez fort de nord-nord-est au littoral.