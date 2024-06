Des orages et de fortes rafales annoncés: le centre du pays placé en alerte jaune dès mardi

L'Institut royal de météorologie (IRM) prévoit d'abondantes averses mardi, principalement en cours d'après-midi. Il pourra tomber entre 25 et 50 litres en 24 heures sur le centre du pays. Une alerte jaune a dès lors été confirmée sur les provinces du Hainaut et du Brabant wallon ainsi qu'en Région bruxelloise, dans le Limbourg, en Flandre orientale et en province d'Anvers dès mardi midi.

Avant le retour des averses, le ciel sera variable sur une majeure partie du pays lundi après-midi, avec des éclaircies en région côtière et quelques pluies possibles sur le sud-est du pays. Les températures seront comprises entre 17 degrés en Haute Ardenne et 21 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré de sud-sud-ouest à ouest-sud-ouest.

Le ciel restera nuageux dans la nuit, avec des minima entre 11 et 14 degrés, avant le retour d'une nébulosité abondante. Dès mardi midi, il pleuvra, parfois même beaucoup localement, prévient l'IRM. Il pourra tomber entre 25 et 50 litres en 24 heures sur les provinces du Hainaut et du Brabant wallon ainsi qu'en Région bruxelloise, dans le Limbourg, en Flandre orientale et en province d'Anvers.