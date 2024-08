"J'ai juste subi la nuit": comment avez-vous dormi par cette forte chaleur?

Dans les rues de Liège ce matin, les passants racontent leur nuit étouffante… Il y a d'abord Romain qui a choisi de ne pas dormir pour fêter son anniversaire : "La chaleur aurait été compliquée pour dormir, surtout à Liège avec les petits appartements. J'avais envie de passer la soirée dehors pour mon anniv. Il faisait assez chaud, c'était quand même assez étouffant, mais c'était plus agréable que pendant la journée, mais il y avait une lourdeur qui était assez présente et c'était compliqué".

"J'ai peut-être dormi une heure"

Gladys, en route pour aller travailler, a eu du mal à trouver le sommeil : "C'était très chaud, je n'ai pas bien dormi du tout. Du coup, j'ai peut-être dormi une heure. Je n'avais pas de ventilo, parce que sinon, je tombe malade. J'ai juste subi la nuit, littéralement".

Enfin, Doris, a quant à elle trouvé un moyen de limiter la chaleur : le ventilateur. Elle a dormi "un petit peu, pas beaucoup". Mais elle relativise : "On ouvre les fenêtres, on ferme le volet et voilà. Mais on aime bien la chaleur : on ne va pas se plaindre non plus avec le temps", dit-elle encore.