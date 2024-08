Des températures toujours élevées mardi et un risque d'orage local en fin d'après-midi

L'atmosphère sera plus instable et plus humide, et quelques orages pourraient déjà éclater après midi, surtout dans l'est du pays, mais dans la plupart des endroits, le temps restera sec.

Les maxima, bien qu'ayant perdu quelques degrés, seront toujours chauds avec des valeurs de 24°C à la Côte, 29 à 30°C dans le centre et encore 31 à 32°C en Lorraine belge et en Campine.