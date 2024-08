Avec 34°C à Uccle, ce lundi est le 12 août le plus chaud en Belgique

Le précédent record journalier datait de 2003, avec 33,5°C. Il a été dépassé dès 16H30, où le thermomètre affichait déjà 33,6°C à Uccle.

La température la plus élevée du réseau de mesure de l'Institut royal météorologique (IRM) a été relevée à Beitem, en Flandre occidentale, où le mercure a atteint 34,3°C de même qu'à Gosselies et Beauvechain, selon David Dehenauw. Le cap des 34 °C a également été franchi à Diepenbeek (34,2°C), Middelkerke et Zaventem (34,1°C) et Kleine Brogel (34,0).