Prévisions météo: des tornades possibles cet après-midi?

Alors que l'Institut royal météorologique a annoncé des rafales de vent et émis une alerte orange concernant la formation d'orages en fin d'après-midi, le site Estofex (European Storm Forecast Experiment, un site web européen qui surveille les phénomènes météorologiques violents dans toute l'Europe, ndlr) évoque la probabilité de formation de tornades en Belgique et aux Pays-Bas. Estofex annonce le niveau 2 pour la Belgique. Il s'agit du deuxième niveau le plus élevé. Il met donc en garde contre "de fortes rafales de vent".

Selon certains météorologues, les conditions seraient réunies pour que deux types de phénomènes puissent se produire cet après-midi : des tornades (comme celle qui avait détruit la ville de Beauraing en 2021, ndlr) ou des vents descendants (qui sont tout aussi violents puisqu'ils sont capables de soulever des installations telles que le toit du centre sportif de Jodoigne en 2016).