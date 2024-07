Jusqu'à 30 degrés annoncés: pourquoi fera-t-il si chaud ce mardi? Voici les explications d'Emilie Dupuis

De 24 degrés du côté du littoral jusqu'à 30 degrés en plaine sont attendus ce mardi en Belgique. Des températures "bien au-dessus des normales de saison", indique notre experte en météo Emilie Dupuis.

Mais qu'à cela ne tienne: cette chaleur ça ne va durer "que 24 heures". "On a un front chaud qui va toucher notre pays dans la nuit de lundi et il va rester jusqu'à demain", explique Emilie Dupuis. "Déjà mardi, en fin de journée, on va vraiment sentir une activité orageuse qui va s'installer du côté du littoral et puis ensuite qui va balayer notre pays d'ouest en est."