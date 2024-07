30 degrés, puis des orages: Bruxelles ferme ses parcs et l'IRM durcit son alerte dans plusieurs provinces

L'institut royal météorologique prévoit un temps orageux cet après-midi. Les rafales annoncées pourraient atteindre 80 km/h par endroits. En raison de ces prévisions, Bruxelles Environnement a annoncé la fermeture des parcs, réserves naturelles et bois régionaux, dont la forêt de Soignes. Ces espaces seront interdits d’accès au public à partir de ce mardi à 17h et jusqu'à mercredi matin.

En Wallonie, certains parcs seront fermés. Selon le Service Public de Wallonie (SPW), il est ⁠impossible de fermer l'accès aux forêts, mais fortement déconseillé de s’y rendre cet après-midi. "On craint des chutes de branches et d’arbres", indique-t-on. Par ailleurs, le SPW demande aux citoyens de ne pas inutilement laisser traîner d’objets dans un jardin par exemple. "Le vent pourrait les emporter et provoquer des dégâts", explique-t-on.