Prévisions météo: la pluie au rendez-vous pour cette première semaine de vacances?

Ce lundi, le ciel restera très nuageux à couvert avec des pluies sur la plupart des régions. Les cumuls de précipitations pourront même approcher les 20 à localement 30 litres/m2 dans l'ouest, annonce l'IRM dans ses dernières prévisions. Lundi en fin d'après-midi, les précipitations deviendront plus faibles et intermittentes. Les maxima se situeront entre 4°C en Hautes Fagnes, 6 ou 7°C en plaine et 10°C sur la Lorraine belge. En bord de mer, le vent sera assez fort à fort de nord-nord-est avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Lundi soir et au cours de la nuit prochaine, le temps deviendra progressivement sec avec des éclaircies surtout sur la moitié nord-ouest. Les nuages bas pourront limiter la visibilité en Hautes Fagnes. Les minima oscilleront entre 1°C en Hautes Fagnes et 4°C à la mer. Demain, le temps restera sec avec des éclaircies déjà présentes le matin sur la moitié nord-ouest du pays. En cours d'après-midi, ces éclaircies progresseront rapidement vers le centre. Ce n'est qu'en fin de journée qu'elles gagneront l'extrême sud du pays. Les maxima se situeront entre 4 degrés en haute Ardenne et 8 ou 9 degrés dans le centre du pays. Mercredi, le temps restera sec et calme, avec quelques faibles gelées possibles dans le centre et l'est du pays le matin. Le ciel sera également assez nuageux avec un risque de brouillard qui pourra être givrant localement. Dans le courant de la journée, le soleil et les nuages alterneront. Les maxima varieront d'environ 6 degrés en Hautes Ardenne à 10 à 11 degrés dans le centre.