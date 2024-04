Prévisions météo: le mercure devrait largement dépasser les 20 degrés cette semaine

Le ciel sera changeant à très nuageux. Dans le courant de la journée, des averses balaieront notre pays d'ouest en est et pourraient localement être intenses. Les éclaircies s'élargiront temporairement en fin d'après-midi avec le retour d'un temps plus sec. Les maxima seront compris entre 8 degrés en Hautes- Fagnes et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, d'abord de secteur sud- ouest, virant ensuite au secteur ouest-sud-ouest. Les rafales pourraient atteindre les 70 km/ h.

La journée de mercredi débutera sous un ciel très nuageux avec de la pluie sur la plupart des régions. Dans le courant de l'après-midi, le ciel deviendra plus changeant avec des éclaircies, mais aussi des averses. Les maxima se situeront entre 8 et 10 degrés en Ardenne, et autour de 13 ou 14 degrés ailleurs, sous un vent de sud-ouest d'abord modéré, devenant ensuite assez fort à parfois fort au littoral.

Jeudi, le ciel sera généralement nuageux avec des périodes de pluie ou des averses assez fréquentes. Des coups de tonnerre seront également possibles. Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 15 degrés dans le centre du pays, sous un vent de sud-ouest assez fort dans l'intérieur des terres et parfois fort à la côte. Des rafales de 70 à 80 km/h son possibles.

Vendredi, le ciel sera plus changeant avec quelques averses, surtout localisées sur l'ouest du pays, et assez bien de vent. Les embellies pourront davantage s'imposer en se déplaçant vers l'est du territoire. Il fera plus doux avec des maxima de 18 degrés en Ardenne proches de 20 à 21 degrés en plaine. Le vent de sud à sud-ouest sera assez fort dans l'intérieur du pays, et encore un peu plus soutenu en bord de mer.