Prévisions météo: les éclaircies matinales ne seront que de courte durée

En Campine et sur le nord de l'Ardenne, les pluies n'arriveront qu'en fin de journée. Les maxima varieront entre 8 degrés en haute Ardenne, 10 degrés sur l'ouest du pays et 12 ou 13 degrés en Campine. Le vent de sud sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h.

Aujourd'hui, la journée débutera sous le soleil dans de nombreuses régions. En Ardenne, le ciel sera d'abord un peu plus nuageux. La nébulosité redeviendra ensuite plus abondante, puis des pluies parfois sous forme d'averses reviendront l'après-midi par la France.

La nuit prochaine, la nébulosité restera généralement abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses, surtout sur la moitié ouest du pays. Les minima varieront entre 3 et 7 degrés. Le vent modéré de sud à sud-est deviendra faible de direction variable en fin de nuit.

Demain, le front pluvieux ondulera sur notre pays en perdant peu à peu de son activité. Les maxima varieront entre 8 degrés sur l'ouest du pays et 12 ou 13 degrés sur les provinces de l'est, dans l'air doux qui remonte à l'avant du front pluvieux. Le vent sera faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest sur l'ouest du pays et de sud à sud-est sur la partie est.

Lundi, le soleil se montrera plus généreux sur l'ouest du pays que dans l'est, où quelques averses isolées seront possibles. Les maxima varieront entre 6 et 11 degrés avec un vent faible à modéré d'ouest à nord-ouest.