Prévisions météo: où et quand la neige va-t-elle tomber?

"Les précipitations arrivent sur la partie centrale de la Wallonie graduellement. Sur le sud, il s’agit plutôt de pluies verglaçantes sur une bonne partie de la province du Luxembourg. Sur le sud de Namur et le sud du Hainaut, pour l’instant, c’est de la neige. Localement dans ces provinces, il n’est pas exclu d’avoir des pluies verglaçantes de manière très ponctuelle. Sur le nord de la Wallonie, c’est de la neige. Cette zone va arriver à Bruxelles et vers la frontière linguistique un peu avant midi", souligne celui qui est aussi le chef du bureau du temps à l’IRM, l’Institut royal de Météorologie.

Selon les derniers modèles de prévision, peu ou pas de neige est attendue au nord d'une ligne Poperinge-Turnhout (+- 20 km). En de nombreuses régions en Flandre, nous attendons 1-5 cm au sud-est de la ligne susmentionnée, localement 5-10 cm ou très localement davantage dans le sud et dans l'est des provinces du Brabant Flamand, du Limbourg et dans la région de Bruxelles Capitale, voire probablement un peu plus dans la région des Fourons.

En Wallonie, les plus grandes quantités de neige devraient concerner une large zone s'étendant depuis la région Mons-Beaumont(Hainaut) vers la région de Saint-Vith-Liège (Liège) et où 10 à localement 25 cm pourront tomber (parfois temporairement sous forme de neige mouillée).

Entre le nord de cette zone et la frontière linguistique, on attend de 5 à 10 cm de neige ou plus. Au sud de cette zone, de la neige mouillée ou de la pluie verglaçante seront fréquemment observées avant de s'y transformer également en neige mercredi soir.