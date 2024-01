Eddy a démarré sa tournée d’épandage à 3h30 ce matin: "On attend la neige"

Face à l'arrivée de la neige dans les communes, on ne laisse rien au hasard. Les autorités ont essayé de tout prépare au mieux : Eddy est en route pour sa tournée d’épandage dans la province de Namur depuis 3h30 ce matin. Il déneige entre autres des parkings de magasins.

"On est en prévision, un salage préventif et pour le moment on attend la neige. On n’aura rien avant 10 heures, à priori. C’est tout simplement une lame pour déposer, pour pousser la neige s’il y a de la neige présente et derrière un épandeur à sel qui met la couche pour faire fondre la glace", explique Eddy.