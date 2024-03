Prévisions météo: quel temps pour ce week-end?

Le ciel sera changeant à très nuageux avec des averses qui deviendront plus nombreuses et plus intenses vendredi après-midi à partir de l'ouest. Les maxima seront compris de 12 à 15 degrés, selon l'IRM qui annonce aussi des risques de rafales de l'ordre de 60 km/h.

Les nuages seront d'abord prédominants et porteurs de l'une ou l'autre averse. En cours d'après-midi, les averses se feront plus nombreuses et plus intenses, avec également un risque d'orage. Quelques éclaircies parviendront toutefois à s'intercaler par moments. À la Côte et dans l'extrême ouest du pays, le temps deviendra généralement sec durant l'après-midi. Les maxima se situeront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 14 ou 15 degrés dans le centre du pays. Les rafales seront le plus souvent comprises ente 50 et 60 km/h, même si elles pourraient être plus soutenues sous une forte averse.