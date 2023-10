Prévisions météo: retour de la pluie ce jeudi, mais pour combien de temps?

Au matin, le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie sur toutes les régions. L'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec sur la moitié ouest du pays alors que des averses resteront plus présentes ailleurs avec toutefois quelques éclaircies. Les températures atteindront 15 degrés en haute Ardenne et 18 à 19 degrés en plaine. Le vent restera modéré et s'orientera au secteur ouest à sud-ouest.

Vendredi matin, quelques faibles précipitations seront d'abord encore possibles, notamment sur la partie nord du pays. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies. L'après-midi, les champs nuageux seront à nouveau plus nombreux avec possibilité de quelques averses. Maxima très doux de 20 à 24 degrés. Le vent sera modéré à localement parfois assez fort, de secteur sud à sud-ouest avec des rafales jusqu'à 55 km/h voire localement un peu plus. En soirée de vendredi et la nuit suivante, une zone de pluie assez active atteindra nos régions à partir de l'ouest et du nord-ouest.

Samedi matin, nous prévoyons encore des pluies soutenues, mais le temps deviendra rapidement plus sec sur l'extrême ouest et nord-ouest du pays, avec des éclaircies; cette amélioration s'étendra ensuite graduellement aux autres régions. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 12 à 15 degrés, et de l'ordre de 16 degrés sur l'extrême sud. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest. A la mer, il sera parfois assez fort.

Dimanche, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux; ces derniers seront à l'origine de quelques averses, surtout à la côte et sur la moitié nord-est du pays. Le temps sera par contre souvent sec dans les régions proches de la frontière française. Il fera frais avec des maxima de 7 à 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 11 ou 12 degrés dans le centre, sous un vent de nord-ouest modéré, et parfois assez fort au littoral.