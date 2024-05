Inondations à Dalhem: la rivière Berwinne est rentrée dans son lit, mais les habitants craignent les prévisions météo

Avec un lit correctement nettoyé, l'eau a plus de place pour s'écouler si les orages reviennent cet après-midi. Malgré les prévisions, Christophe déblaie son jardin : "Je n'aime pas rester sans rien faire, donc autant déblayer tant qu'on peut au cas où il y aurait d'autres crasses qui viendraient. On libère le chemin".

Dans un cabinet vétérinaire, au bord de la rivière, l'eau n'a pas tout détruit, mais Aurélie ne veut prendre aucun risque : "Vu ce qu'ils annoncent, on embarque tout. On a fait plein de paquets ce matin, on a un camion qui vient début d'après-midi et on charge tout ce qu'il y a dans le cabinet et on met en lieu sûr le temps que ça passe et que ça se calme pour ne pas risquer de tout perdre".

Au bord de la Berwinne ce matin, il y a des mots qui reviennent sans cesse : pluie, prévisions, météo, alerte.