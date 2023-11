Prévisions météo: un temps hivernal et de la neige qui arrive tout doucement

Ce mardi matin, le temps sera toujours très nuageux dans le sud-est avec de faibles chutes de neige fondante à l'est d'une ligne Hasselt-Charleroi et de faibles chutes de neige au-dessus de 400 mètres, annonce l'IRM. Ailleurs, le temps sera sec avec des éclaircies graduellement plus larges.



En cours de matinée, cette zone de précipitations quittera notre pays et des éclaircies apparaîtront également dans le sud-est. Les maxima se situeront entre -2°C en Hautes Fagnes, 3°C degrés dans le centre et 5 ou 6°C à la mer. Le vent modéré de secteur nord deviendra souvent faible et temporairement variable. Il s'orientera au sud-ouest en fin de journée.