Prévisions météo: une température encore assez douce ce dimanche, mais quelques pluies possibles dans certaines régions

Pour dimanche matin, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit encore quelques pluies sur l'est et le sud-est mais, ensuite, le temps sera généralement sec avec sur l'ouest et le centre une alternance d'éclaircies et de passages nuageux.

En Haute Belgique, le temps restera plus nuageux. Dans le courant de l'après-midi, la nébulosité augmentera partout et en fin d'après-midi, quelques pluies seront possibles dans le centre et le sud-est. Il fera encore très doux avec des maxima de 17 à 20°C, sous un vent de sud à sud-ouest modéré, et parfois assez fort sur l'ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera d'abord très nuageux, avec des pluies sur le centre et l'est. Dans le courant de la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies à partir de l'ouest, mais encore davantage de nuages sur la partie sud-est du pays. Quelques bancs de brouillard pourront graduellement se former par endroits. Les minima se situeront entre 7 et 10°C, sous un vent d'abord modéré de sud-sud-ouest, devenant ensuite faible de secteur sud à sud-est.