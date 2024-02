Profitez bien des rayons du soleil: la pluie va faire son retour très prochainement

Les champs nuageux resteront nombreux ce samedi après-midi, mais le temps restera majoritairement sec jusqu'en milieu de nuit. Les nuages d'altitude se feront alors de plus en plus denses et se délesteront progressivement de pluie, d'abord sur l'ouest et le centre du pays, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Dès dimanche midi, tout le pays sera concerné par les événements pluvieux.

Les précipitations seront parfois abondantes, avec des cumuls sur 24 heures généralement compris entre 10 et 15 litres au mètre carré. A l'extrême nord du pays et en Hautes Fagnes, elles pourraient être encore plus importantes, et atteindre des cumuls de 25 litres. Les maxima seront compris entre 5 et 12° avec un vent de modéré à assez fort virant de sud-ouest à nord-ouest au cours de la journée.