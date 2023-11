Prudence sur les routes: trois provinces en alerte jaune aux conditions glissantes

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche une nouvelle alerte jaune pour des conditions glissantes dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. En fin de nuit prochaine, lundi et durant la nuit de lundi à mardi, une perturbation active sera à l'origine de nouvelles chutes de neige en Ardenne, au-dessus de 300 m environ.

En cours de journée de lundi, la limite pluie-neige remontera progressivement et il ne neigera plus qu'au-dessus de 550m. Cela pourra conduire à une accumulation de 5 à 10 cm de neige en moins de 24h, principalement au-dessus de 400-500 m.

À plus basse altitude, il s'agira plutôt de 1 à 5 cm. En fin de journée et lundi soir, il pleuvra temporairement aussi sur les sommets ardennais, mais en seconde partie de nuit, la limite pluie-neige baissera graduellement. Quelques chutes de neige en Ardenne, avec une accumulation probable de quelques centimètres jusqu'à mardi matin, sont également attendues. Un peu de neige fondante deviendra aussi possible jusqu'à basse altitude dans une moitié nord-est du pays.