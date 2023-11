Un nombre record de plaintes pour des trains annulés ou en retard: "Comment peut-on avoir un service si pitoyable?"

Cette progression n'est pas surprenante parce que le taux de ponctualité de la SNCB est tombé à 85,5% en octobre et que le nombre de trains annulés a déjà atteint un record de plus de 37.000 cette année. La compagnie ferroviaire reconnaît elle-même les problèmes, avec du retard dans la livraison du nouveau matériel et une saturation du réseau, et affirme que des améliorations sont nécessaires.