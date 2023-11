Un monde en plastique: un nouveau danger menace nos océans et leurs faunes

En 2020, un phoque a été retrouvé échoué sur une plage du Pas-de-Calais. Autour de son cou, se trouvait une lanière en plastique utilisée pour cercler des colis."Ce sont des liens qui sont très solides. Il s'est placé autour de son cou et il ne savait plus avaler. Et donc, il a commencé à maigrir et il est véritablement mort de faim", explique Thierry Jauniaux, docteur en médecine vétérinaire.

À noter que la biodiversité marine est la première victime de cette pollution de masse. On estime aujourd’hui, que 100.000 tortues et mammifères marins meurent chaque année à cause du plastique.

Des microplastiques nocifs pour l'humain

Un autre problème existe aussi : la décomposition, en minuscules particules, de ces millions de tonnes de déchets. Ces microplastiques représentent une autre menace, notamment parce qu’ils sont ingérés par les poissons et organismes marins que nous consommons. "On parle de microplastiques quand on a un objet en matière plastique qui a une taille comprise entre 1 micron et une centaine de microns. Donc cela signifie qu'on est de l'ordre de 1000x plus petit que le mm", précise Cédric Malherbe, chimiste à l'ULG.

Les études dans le domaine sont encore peu nombreuses, mais les scientifiques estiment qu’il ne faut pas négliger un potentiel risque pour l’être humain. Ils rappellent l’importance de prendre soin de nos océans. "La vie est née dans les océans et elle est restée intimement liée aux océans. Pensez à l'oxygène qui est produit par le phytoplancton, pensez aux ressources marines. Plus de 2 milliards d'humains dépendent des ressources qui sont liées à la mer", souligne Krishma Das.



Si rien n'est fait pour inverser la tendance actuelle, certains estiment qu’il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les mers d’ici 2050.