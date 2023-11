Les avoirs russes gelés en Belgique utilisés au profit des Ukrainiens? C'est la demande d'un député Ecolo

"Oui, il faut savoir et peu de gens s’en rendent compte en Belgique, mais plus de la moitié des avoirs russes gelés dans le monde sont en réalité hébergés sur des comptes en Belgique. Nous détenons en Belgique 200 milliards d’euros d’argent russe d’oligarques ou de la banque centrale de Russie. Et moi ce que je propose ce matin, c’est d’aller confisquer ces avoirs russes pour les mettre au profit des victimes de guerre en Ukraine et pour reconstruire les infrastructures civiles dans ce pays marqué par la guerre depuis près de deux ans."

C’est le principe du "qui casse paie", c’est ça Samuel Cogolati ?

"Oui, exactement, vous avez raison de le dire. Les criminels de guerre doivent payer et moi je le dis au sens littéral du terme. Force est de constater qu’aujourd’hui le simple gel des avoirs ne suffit plus. On voit que la Russie ne cesse pas ses hostilités alors que la Cour internationale de Justice la force d’arrêter. On voit bien aujourd’hui que 10.000 civils ukrainiens ont été tués. On entame aujourd’hui le deuxième hiver de guerre et donc je crois qu’il faut prendre des mesures radicales et oser effectivement activer ces levers financiers."