Quelques éclaircies entre les averses

Le temps sera assez venteux et variable mardi après-midi avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, parfois porteurs d'(intenses) averses, selon les prévisions de l'IRM. En fin d'après-midi, le temps deviendra temporairement plus sec depuis l'ouest et les éclaircies s'élargiront, mais il y aura davantage de voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 8 et 10 degrés en Ardenne et autour de 13 degrés en plaine, voire jusqu'à 14 degrés sous de larges éclaircies. Le vent sera modéré à assez fort, et à la mer assez fort à fort, de secteur sud-ouest avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Mardi soir, la tendance aux averses reprendra puisque l'instabilité augmentera. Les éclaircies temporaires céderont la place à des champs de nuages élevés de plus en plus denses à partir du sud-ouest. En cours de nuit, la couverture nuageuse s'épaissira et il finira par pleuvoir. Les minima seront compris entre 5 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et proches de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent modéré reviendra vers le sud à sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre 50 à 60 km/h dans un premier temps.

Mercredi, le temps sera d'abord gris avec de la pluie. Durant l'après-midi, des éclaircies se profileront et le ciel deviendra plus changeant, mais des averses seront toujours possibles. Les maxima varieront de 8 à 12 degrés en haute Belgique et de 12 à 14 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent modéré de sud-sud-ouest virera au sud-ouest et deviendra assez fort dans l'ouest du pays et même fort au littoral. Des pointes de 50 à 60 km/h pourront encore se produire, notamment sur l'ouest du territoire.